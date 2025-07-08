Глава Минобороны раскритиковал условия жизни в новосибирском училище

Министр обороны РФ Андрей Белоусов раскритиковал условия жизни курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), указав, что они живут в палатках.

«Сейчас побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то. Основная часть курсантов этого училища живет в палатках. При 35-градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает. Материальная база в лучшем случае 20-летней давности», — цитирует Белоусова ТАСС.

Министр заседании экспертного совета Минобороны во вторник привел НВВКУ как пример того, что систему управления военным образованием в стране необходимо изменить.

Белоусов был в НВВКУ в конце июня. Министр поставил задачу оснастить училище передовыми техническими средствами обучения, а также квадроциклами и мототехникой. Это позволит курсантам отработать способы тактических действий подразделений спецназа с учетом опыта СВО. Также министр поручил завершить работы по оборудованию полигонной базы вуза и ремонту казарменно-жилищного фонда училища.