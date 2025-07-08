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Найденные биологами бактерии помогут избавиться от опасных комаров

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые нашли на острове Крит бактерии, вырабатывающие молекулы, которые убивают личинки комаров в течение нескольких дней, сообщила пресс-служба Американского микробиологического общества (ASM).

Эти молекулы и производящие их микробы послужат основой для безопасной замены существующих пестицидов, многие из которых представляют как экологический, так и медицинский риск.

«Они быстрее разлагаются в окружающей среде и, следовательно, не накапливаются, и они часто не убивают такой широкий спектр различных видов насекомых, как химические инсектициды», — рассказал микробиолог из Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) на Крите Георгиос Димопулос.

Ученые занимаются поиском естественных врагов комаров среди различных микроорганизмов. Они собирают образцы почвы, растений и прочих сред обитания насекомых и изучают, как находящиеся там микробы влияют на личинок комаров, разносящих вирусы лихорадки Западного Нила и лихорадки Рифтовой долины. По данным ВОЗ, от болезней, переносимых комарами, ежегодно умирает более 700 тысяч человек.

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Наука #Здоровье #Природа #Интересно #Наука
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Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".