Найденные биологами бактерии помогут избавиться от опасных комаров

Ученые нашли на острове Крит бактерии, вырабатывающие молекулы, которые убивают личинки комаров в течение нескольких дней, сообщила пресс-служба Американского микробиологического общества (ASM).

Эти молекулы и производящие их микробы послужат основой для безопасной замены существующих пестицидов, многие из которых представляют как экологический, так и медицинский риск.

«Они быстрее разлагаются в окружающей среде и, следовательно, не накапливаются, и они часто не убивают такой широкий спектр различных видов насекомых, как химические инсектициды», — рассказал микробиолог из Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) на Крите Георгиос Димопулос.

Ученые занимаются поиском естественных врагов комаров среди различных микроорганизмов. Они собирают образцы почвы, растений и прочих сред обитания насекомых и изучают, как находящиеся там микробы влияют на личинок комаров, разносящих вирусы лихорадки Западного Нила и лихорадки Рифтовой долины. По данным ВОЗ, от болезней, переносимых комарами, ежегодно умирает более 700 тысяч человек.