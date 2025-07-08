Почему Старовойт свел счеты с жизнью

Тело Романа Старовойта с огнестрельным ранением головы нашли через несколько часов после увольнения с поста министра транспорта России. Источники связывают самоубийство чиновника с делом о хищении при строительстве оборонительной линии в Курской области, где он ранее был губернатором.

Старовойт был неожиданно уволен с поста министра в понедельник утром указом президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что чиновника уволили по утрате доверия.

«Такой формулировки использовано не было», — сказал журналистам на брифинге представитель Кремля. А спустя несколько часов появилась информация о самоубийстве Старовойта.

Обстоятельства смерти

В Одинцовском городском округе «в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Основная версия --- самоубийство», — заявила она.

Судя опубликованным видео, Старовойт на электрокаре Tesla Model X приехал на парковку у парка имени Малевича, неподалеку от дома в Одинцовском районе, где он жил. Он свел счеты с жизнью в кустах. Рядом нашли наградной пистолет, который Старовойт получил в 2023 году от МВД, будучи губернатором Курской области.

Тело обнаружила его охрана, которая приехала на место происшествия на правительственном лимузине Aurus с мигалкой, а опознала ассистентка, которую СМИ также назвали возлюбленной экс-министра.

В последний раз Старовойт общался с родными два дня назад, написал телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. По их словам, чиновник приехал на соревнования к дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал. Больше с родными он на связь не выходил.

Дело об оборонительных сооружениях

Старовойт был назначен министром транспорта в мае 2024 года. В августе того же года на территорию Курской области прорвались украинские силы. Тогда военкоры сообщали, что оборонительные сооружения на границе, за возведение которых отвечали региональные власти, были не готовы к боям.

В мае 2024 года Курскую область возглавил Алексей Смирнов, который был первым заместителем Старовойта и председателем областного правительства. В сентябре он выиграл выборы, но в декабре неожиданно ушел в отставку по собственному желанию.

Одновременно в декабре по делу, связанному со строительством оборонительных сооружений, был задержан глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин.

По версии следствия, Лукин и его подчиненные присвоили более 3,2 миллиарда рублей, заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство. Эти компании только создавали «видимость выполнения работ» по строительству оборонительных сооружений.

Смирнова задержали 15 апреля 2025 года по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.

Показания подчиненных

По информации источников RT, Старовойт мог быть уже в понедельник вечером задержан сотрудниками СК и доставлен на допрос. Там ему были бы предъявлены обвинения в многомиллионных хищениях.

Показания против Старовойта дали его бывшие подчиненные, которые проходят фигурантами по делу о хищении средств, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Экс-министру грозило до 20 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве и растрате.