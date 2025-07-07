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Кто такой Роман Старовойт. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-министр транспорта Роман Старовойт
Фото: © пресс-служба Минтранса РФ
Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта с огнестрельным ранением обнаружили в понедельник, 7 июля. Утром этого дня он был отправлен в отставку. В должности министра Старовойт пробыл недолго — до этого он был губернатором Курской области.

Старовойту было 53 года. Он родился 20 января 1972 года в Курске, но в два года переехал с семьей в Ленинградскую область. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины», в 2008 году — Северо-Западную академию госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2012 в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук по теме «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне».

Начинал карьеру как предприниматель. С 1995 года занимался бизнесом, возглавляя последовательно такие компании, как АО «Региональное инвестиционное агентство», НПФ «Промышленный» и «Стройинвест».

В 2005 году перешел на государственную службу — стал заместителем председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам в администрации Петербурга. В 2010 году переехал в Москву, где стал заместителем главы департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ. Его задачей было курировать строительство олимпийских объектов.

В 2012 годе Старовойта назначили на должность руководителя Федерального дорожного агентства. На этой должности он курировал введение на дорогах системы взимания платы тяжелых автомобилей «Платон» и активно участвовал в строительстве Крымского моста. В 2018 году стал заместителем министра транспорта РФ Евгения Дитриха, но всего на 10 дней.

После сдачи в эксплуатацию Крымского моста Старовойт совершил по нему забег. Дистанцию в 19 километров он преодолел за 1 час 44 минуты.

Губернатор и министр

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Старовойта врио губернатора Курской области. В сентябре 2019 года избран губернатором (81,07%). Возглавлял регион пять лет, шесть месяцев и 30 дней.

За время его правления население области снизилось на 5,4% до 1,06 миллиона человек. Снизились рождаемость и смертность. Средняя зарплата увеличилась в 1,8 раза до 53,1 тысячи рублей.

Во время СВО политик критиковал коллег, которые берут отпуск длительностью более чем на неделю и уезжают на отдых за границу. Он отметил, что «совсем без отпусков сложно», однако отлучаться от работы на две или три недели — это чересчур.

В мае 2024 года был назначен министром транспорта. Главной задачей на новом посту он называл приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, а сети федеральных, региональных и муниципальных дорог министр назвал «деградирующими».

Президент России Владимир Путин и министр транспорта Роман Старовойт
Фото: © пресс-служба президента РФ

«Роман Старовойт, блестяще проявивший себя в военных условиях на посту главы приграничного региона, никаких вопросов в этом плане не вызывает. <> У Старовойта внушительный опыт в Росавтодоре, что должно позитивно отразиться на достижении наццелей в дорожном строительстве», — комментировал назначение Старовойта политолог Илья Гращенков.

Пробыл в должности министра транспорта всего 419 дней — до 7 июля 2025 года. Тот же Гращенков отмечал, что Старовойт не справился с заменой самолетов на отечественные МС-21, сроки появления которых все отодвигаются. Также он указал на нарастающий ком проблем в РЖД.

Личная жизнь и увлечения

Старовойт был женат на предпринимательнице, руководительнице интерактивного музея-театра «Сказкадариум» Светлане Старовойт до 2021 года. О разводе он сообщил во время прямой линии, уточнив, что остался с супругой в хороших отношениях. У Старовойта есть двое дочерей.

По данным СМИ, последний год чиновник был в отношениях с некой Полиной, выпускницей Курского медуниверситета. С ней он уехал из региона после отставки.

Экс-министр транспорта Роман Старовойт с собаками
Фото: © vk.com/roman_starovoyt

Старовойт — кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Он увлекается бегом и триатлоном. Участник четырех Московских международных марафонов. В 2018 году преодолел супермарафон Iron man («Железный человек») за 13 часов 33 минуты.

Экс-министр был известен любовью к собакам. У него было трое питомцев, одного из них он взял в приюте, другого подобрал во время одной из пробежек.

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