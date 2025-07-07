Новый терминал открылся в аэропорту Горно‑Алтайска

Отдельный пассажирский терминал прилета для внутренних линий открылся в аэропорту Горно-Алтайска, сообщила пресс-служба Сбера. Это временное решение перед строительством нового здания.

«Площадь нового терминала прилета в пять раз больше прежнего зала, в нем работает полностью автоматизированная, вместительная лента выдачи багажа, установлен банкомат и появится кофейня от наших стратегических партнеров», — цитирует пресс-служба генерального директора аэропорта Горно-Алтайск Владимира Куликова.

Куликов отметил, что обслуживание пассажиров и багажа производилось в одном терминале, площади которого не отвечали текущим объемам перевозок. Сейчас потоки вылетающих и прилетающих на Алтай пассажиров развели.

Фото: © пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Новый аэровокзальный комплекс должны построить к концу 2027 года. Это будет здание с уникальным архитектурным обликом, которое позволит обслуживать до 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и до 200 пассажиров в час на международных.

Также будет реконструирована взлетно-посадочная полоса в аэропорту Горно-Алтайска.