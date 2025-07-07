Почему закрывают небо над аэропортами при плане «Ковер»

Аэропорты, расположенные в западной части страны, стали все чаще закрываться по плану «Ковер». Что это за план, и в каких случаях он вводится?

В минувшие выходные в трех крупнейших аэропортах страны (Шереметьево, Пулково, Стригино) произошел коллапс. В субботу, 5 июля после введения плана «Ковер» в них отменили более 250 рейсов. На следующий день объявили об отмене уже 287 рейсов. Всему виной была массированная атака украинских беспилотников.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, попавших в зону его действия. Он означает, что самолетам и вертолетам в воздухе угрожает опасность. План вводится после специального сигнала, подаваемого силами противовоздушной обороны (ПВО) страны, в трех случаях:

незаконного пересечения воздушным объектом границы России;

появлении неопознанных летательных объектов;

применении оружия и боевой техники по воздушному судну-нарушителю.

Закрытое воздушное пространство

После введения плана «Ковер» региональные центры Единой системы организации воздушного движения дают команду всем воздушным судам и аэропортам с указаниями:

незамедлительно посадить все находящиеся в воздухе воздушные суда;

покинуть зону действия плана «Ковер» тем, кто не может приземлиться по различным причинам;

приостановить вылет и прием воздушных судов в аэропортах, находящихся в зоне действия плана «Ковер».

После объявления плана в воздухе может оставаться только боевая авиация и поисково-спасательные воздушные суда. Этот порядок прописан в постановлении Правительства РФ № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Закрытие воздушного пространства неизбежно вызывает задержку или отмену рейсов. Возобновляется авиасообщение только после отмены плана «Ковер», когда соответствующие службы решат, что самолетам и вертолетам в воздухе ничего больше не угрожает.