Россияне стали активнее скупать наборы для самолечения зубов

Россияне в 2025 году начали активнее скупать комплекты для самолечения зубов, следует из данных аналитиков рынка, это происходит из-за удорожания стоматологических услуг.

На фоне повышения спроса выросло число предложений о продаже комплектов — на одном из маркетплейсов в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом, узнали «Известия». Лишь один продавец за прошлый год реализовал около 44 тысяч «ремкомплектов». Сейчас одновременно на онлайн-площадках размещено около 2 тысяч объявлений о продаже временных пломб.

С помощью временной пломбы каждый желающий может скрыть кариес, потемнение, скол зуба. В соцсетях, отмечает издание, активно распространяются тренды по лечению зубов на дому, в частности, по наращиванию зубов с помощью гель-лака.

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«Пользуюсь уже месяца два-три. Ситуация типичная — развалился зуб почти наполовину, ранее был запломбирован. Денег на нормальное лечение и на удаление сейчас нет, а с таким зубом спокойно не поешь. Этот "стоматологический цемент" — реальное решение данной проблемы», — цитирует издание покупательницу. По ее словам, она обновляет пломбу каждые четыре недели.

«К сожалению, за такими "лайфхаками" не стоит никакой диагностики, индивидуального подхода или понимания причин проблемы. Это не лечение — это маскировка симптомов, которая часто приводит к еще более серьезным последствиям», — считает заведующей ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктории Радько.

В июне 2025 года средний чек на стоматологические услуги достиг 10,9 тысячи рублей, что на 15% выше уровня прошлого года. В 2024 году его рост к 2023 году составлял 18–20%, а число покупок было выше на 15–17%. Медицинские центры объясняют рост цен увеличением стоимости материалов.