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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СК назвал имя отдавшего приказ сбить Ил-76 с пленными командира ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман
Фото: © СК РФ

Приказ сбить российский самолет Ил-76М в Белгородской области в январе 2024 году, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, отдал командир ВСУ Николай Дзяман, сообщил СК.

«Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО «Patriot». Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

СК вынес постановление о привлечении Дзямана в качестве обвиняемого в теракте. Он объявлен в международный розыск.

«Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины», — добавил Следком.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января прошлого года. Всего на борту были 74 человека: 65 пленных, трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа. По данным Минобороны и СК, самолет атаковали из населенного пункта Липцы Харьковской области.

Тема: Военная операция на Украине
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