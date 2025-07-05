СК назвал имя отдавшего приказ сбить Ил-76 с пленными командира ВСУ

Приказ сбить российский самолет Ил-76М в Белгородской области в январе 2024 году, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, отдал командир ВСУ Николай Дзяман, сообщил СК.

«Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО «Patriot». Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

СК вынес постановление о привлечении Дзямана в качестве обвиняемого в теракте. Он объявлен в международный розыск.

«Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины», — добавил Следком.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января прошлого года. Всего на борту были 74 человека: 65 пленных, трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа. По данным Минобороны и СК, самолет атаковали из населенного пункта Липцы Харьковской области.