Эксперт рассказал о выдающихся возможностях БПЛА «Герань‑3»

Новейший российский ударный беспилотник «Герань-3» способен к автономному выполнению боевых задач без участия оператора, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В новейших беспилотниках изменена головка самонаведения и система управления. Если «Герань-2» была подвержена радиоэлектронным помехам и ее могли подавить радиоэлектронные средства борьбы с БПЛА, то «Герань-3» имеет автономный контур, пояснил Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру».

«Это программирование по точкам рельефа. То есть даже когда полностью отключается система управления от оператора, «Герань-3» выполняет свою задачу по запрограммированным перед запуском точкам. Она практически не подвержена помехам и выполняет свою задачу автономно, независимо от оператора», — отметил эксперт.

По словам Матвийчука, новые беспилотники начали использовать при атаках на Киев, Харьков и на других критически важных участках.