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Создан первый рентген для емкостей с радиоактивными отходами

Источник:
Sibnet.ru
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Рентген-аппарат для емкостей с радиоактивными отходами в ТПУ
Фото: © пресс-служба ТПУ

Томские ученые создали уникальную технологию, которая позволяет определять состав радиоактивных отходов (РАО) без вскрытия контейнера, сообщила пресс-служба Томского политеха (ТПУ).

«Наша разработка позволяет исключить операцию вскрытия, а оператор находится на безопасном расстоянии и управляет системой дистанционно. Спрос на такие технологии в мире только растет», — рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией неразрушающего контроля ТПУ Герман Филиппов.

В России и в мире часто при проверке хранящихся радиоактивных отходов вскрывают упаковку. Это затягивает время паспортизации и приводит к получению вторичных РАО. В таких случаях может быть использована новая технология ТПУ, которая сокращает время проверки одного контейнера до двух часов. Она также может пригодиться для проверки новых поставляемых партий РАО.

Прямого аналога в мире у разработки нет. Новая технология использует созданный в ТГУ бетатрон в качестве источника рентгеновского излучения. Она также включает систему автоматики и безопасности, сопутствующие конструктивные элементы и собственный пакет программного обеспечения.

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Наука #Наука #Техника #Томск
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