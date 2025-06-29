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Стоимость газа в ЕС после конфликта с Россией выросла в 2,5 раза

Источник:
РИА Новости
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Цены на газ для ЕС после введения санкций против России выросли в 2,5 раза — всего лишь за четыре года, следует из данных европейских статистических служб.

В апреле 2021-го средняя стоимость тысячи кубометров голубого топлива составляла 206 евро, а в этом апреле — уже 523,5 евро, приводит РИА Новости данные Евростата.

Причем за предыдущие четыре года прирост стоимости этого вида топлива для объединения составил лишь 1,7%: в апреле 2017 года тысячу кубометров можно было приобрести всего за 202,5 евро. Двадцать лет назад, в середине весны 2000-го, этот же объем обходился ЕС в 123,9 евро.

Основная причина — переориентация Евросоюза на сжиженный природный газ на фоне санкций против России. Если в 2021 году на СПГ приходилось всего треть от всех закупок объединения, то в 2025-м — уже чуть меньше половины. За четыре года стоимость импорта этого вида топлива выросла с 257 евро до 645,5 евро.

Цена на трубопроводный газ все еще ниже сжиженного — 417 евро, хотя еще в 2021 году ЕС покупал тысячу кубометров всего за 178,7 евро.

Таким образом, траты Евросоюза на газ в апреле 2025-го выросли до 8,05 миллиарда евро с 3,5 миллиарда четырьмя годами ранее, несмотря на то что объем импорта сократился за это же время на 8,5%, составив 15,4 миллиарда кубометров.

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Экономика #Недра и ТЭК #Санкции
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