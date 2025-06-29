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Новый спуск на Кату‑Ярык откроется в 2027 году

Источник:
Sibnet.ru
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Дорога с перевала Кату-Ярык в Республике Алтай
Фото: © Sibnet.ru

Новая дорога на перевале Кату-Ярык в Улаганском районе Республики Алтай, которая строится 15 лет, откроется в конце 2027 года, сообщило Sibnet.ru республиканское министерство транспорта.

Строительство нового автомобильного спуска с перевала Кату-Ярык началось в 2010 году, но из-за проблем с финансированием приостанавливалось. В 2021 году возобновилось, при этом трассировка изменилась — некоторые петли будущего серпантина стали короче. Общая стоимость дороги по новому проекту 4,9 миллиарда рублей. На текущий момент готовность дороги составляет 18,6%.

Новый спуск пройдет левее действующего, если смотреть с верха перевала. Дорога будет в два раза длиннее существующей и значительно шире — предусмотрены две полосы и обочины. Проектная пропускная способность строящегося спуска — до 2 тысяч автомобилей в сутки.

Покрытие дороги будет облегченное, из органоминеральной смеси, напоминающей асфальтобетон. Транспорт сможет двигаться по ней со скоростью до 40 километров в час. Дорога строится преимущественно в выемке, что повысит безопасность спуска.

Схемы и фото новой дороги на Кату-Ярык

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Экономика #Транспорт и дороги #Туризм #Республика Алтай
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