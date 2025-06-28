Дорога на перевале Кату-Ярык в Горном Алтае гарантирует захватывающие дух виды и экстремальные впечатления. Но щекотать нервы туристам осталось недолго. Здесь строят новый спуск в долину реки Чулышман, который будет удобнее и безопаснее.

Кату-Ярык с тюрского переводится как «ущелье» или «теснина». Это один из самых живописных, но одновременно сложных и опасных перевалов Алтая. Это единственная автодорога, связывающая долину Чулышмана с «большим» миром, и единственный сухопутный путь до южного берега Телецкого озера.

Перевал считается частью дороги «Балыктуюль — Балыкча» в Улаганском районе Республики Алтай. Чтобы туда попасть, надо свернуть с Чуйского тракта сразу за селом Акташ.

До начала 1990-х годов автомобильной дороги здесь не было совсем, местные ездили на лошадях по крутой тропе или перемещались по воде. В 1987 году строительство спуска инициировал директор совхоза «Советский Алтай» Арсентий Санаа. Два года ее прокладывали три бульдозериста. Открытие перевала Кату-Ярык состоялось в октябре 1989 года.

Сейчас Кату-Ярык — зигзаг 3,5 километра длиной на высоту 530 метров, вырубленный в 70-ти градусном горном склоне, перепад высот которого составляет 800 метров. Это тонкая одноколейка из семи петель на краю пропасти. Средний уклон дороги 18% (10 градусов), покрытие — грунт и камень, что в непогоду делает спуск еще сложнее.

Разъехаться на дороге со встречными машинами можно только на поворотах, благодаря природным «карманам». На спуске у автомобилей греются тормоза, на подъеме — двигатель. На случай, если транспорт сломается или не сможет подняться, в высокий туристический сезон здесь стоит трактор, который дотащит.

Новый серпантин

Строительство нового перевала Кату-Ярык началось в 2010 году, затем из-за отсутствия финансирования было заморожено. Строительно-монтажные работы возобновили в 2021 году, причем схему дороги пересмотрели и изменили.

«Основная цель строительства — обеспечение нормативных требований к дороге. Существующая дорога проходит по склону с углом 70 градусов, учитывая сейсмичность района, происходят систематические оползневые явления и обрушение массива грунта. Более качественные условия для передвижения по автодороге позволяют достичь увеличения трафика на дороге, а значит, и турпотока», — сообщило Sibnet.ru министерство транспорта Республики Алтай.

Новый спуск с перевала Кату-Ярык будет в два раза длиннее существующей дороги (6,76 километра против 3,5 километра), за счет этого достигнут нормативный продольный уклон. Трасса проходит на устойчивом склоне с более прочными грунтами, тогда как старый перевал проложен в слабых грунтах, подверженных обвалам, осыпям, селям.

Перевал будет значительно шире — в две полосы, планируется 11 петель серпантина. В проекте предусмотрены мероприятия по безопасности движения: барьерное ограждение, аварийные съезды, которых ранее не было.

Дорогу в долину Чулышмана построят из органоминеральной смеси, по внешнему виду она напоминает асфальтобетон, так как содержит битум в качестве вяжущего материала. Скорость движения транспорта будет ограничена 40 километрами в час.

Сейчас на верхнем участке видно, что дорога строится в углублениях, что, возможно, скажется на красоте видов из окна автомобиля. Республиканский Минтранс подтвердил, что трасса запроектирована преимущественно в выемке, но есть также участки насыпи и полунасыпи — полувыемка.

Когда откроют новый перевал

После ввода в эксплуатацию новой дороги на Кату-Ярык движение автомобильного транспорта по старому спуску прекратят. По планам это произойдет в конце 2027 года.

На 1 июня 2025 года техническая готовность дороги составила 18,6%. По данным республиканского Минтранса, в этом году работы больше не ведутся из-за ограниченности финансирования. Но все, что было предусмотрено графиком за текущий год, уже выполнено.

Общая стоимость строительства нового перевала составляет 4,9 миллиарда рублей. В настоящее время строительство автодороги ведется в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ранее работы проводились по дорожному нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Большая часть финансирования — федеральный бюджет, софинансирование региона — 1%.