ВСУ атаковали дроном Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во время работ на гидротехнических сооружениях, находящихся в 350-400 метрах от энергоблоков, сообщила пресс-служба станции.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС, противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — сказано в сообщении станции.

В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. «К счастью, сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал», — уточнила пресс-служба .

«Подобные атаки ВСУ — это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции. То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима», — подчеркнули на станции.