Начались испытания двигателя для самолета «Байкал»

Российский турбовинтовой двигатель ВК-800 для региональных самолетов ЛМС-901 «Байкал» начали испытывать на самолете-лаборатории Як-40, сообщил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Двигатель испытывают на самолете-лаборатории Як-40 в СибНИА им. С. А. Чаплыгина в Новосибирске. Установка и пуско-наладочные работы завершены. Следующий этап, который предстоит — это испытательный полет.

Турбовинтовой двигатель ВК-800 разрабатывают с 2019 года. Его будут устанавливать легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», учебно-тренировочный самолет УТС-800, российско-белорусский региональный самолета ЛМС-192 «Освей», использовать для ремоторизации локализованных самолетов L-410.

При проектировании двигателя ВК-800 закладывались требования по обслуживанию и применению не меньше, чем к современным иностранным аналогам, а по некоторым параметрам они даже выше. Максимальные мощности варьируются от 807 до 877 лошадиных сил в зависимости от применения.