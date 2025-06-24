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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт оценил перспективы Lada Azimut в зависимости от цены

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Azimut
Фото: © АвтоВАЗ

Рыночные перспективы нового российского кроссовера Lada Azimut будут напрямую зависеть от ее стоимости, три сценария представил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Первый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut дебютировал на Петербургском международном экономическом форуме — 2025. Продажи автомобиля начнутся в 2026 году. Вероятная стоимость Azimut — около 2,5 миллиона рублей. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, цена «будет действительно доступной». 

Дизайн и технические характеристики Lada Azimut

Шапарин считает стоимость Lada Azimut в 2,5 миллиона рублей наиболее вероятной, и в этом случае модель превратится в нишевый продукт.

«Конкуренцию китайцам по функциональности, возможностям, надежности она проиграет точно, при этом по цене будет сравнимо. Потребитель снова проголосует ногами», — написал Шапарин в телеграм-канале Автомобильного союза.

Если цена кроссовера будет ниже 2 миллионов рублей, то он будет более чем востребован. Но автоэксперт не надеется на такое ценообразование: «АвтоВАЗ на нынешнем рынке демпингом заниматься не будет точно».

При стоимости ближе к 3 миллионам рублей рыночные перспектив у этого авто нет, уверен Шапарин. Но, по его мнению, возможен и нерыночный сценарий — через принуждение различных категорий потребителей.

Тема: Русские машины
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Авто #Авторынок #Автопром
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