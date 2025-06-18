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Lada Azimut: АвтоВАЗ представил первый кроссовер

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ впервые в истории завода представил первый кроссовер. Lada Azimut получил новое прочтение «икс-стиля», почти тысячу оригинальных узлов и деталей и мультимедийную систему с GigaChat.
Lada Azimut на ПМЭФ-2025
Фото: © телеграм-канал No Limits

«Имя Azimut было выбрано на основе открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников АвтоВАЗа, оно отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями», — говорится в пресс-релизе компании.

«(Кроссовер) построен на платформе Vesta, проверенной годами эксплуатации. Все лучшие качества, связанные и с надежностью платформы, и с управляемостью, и с устойчивостью, перекочевали в этот автомобиль», — сказал на презентации модели исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии Евгений Шмелев.

Работа над кроссовером Lada Azimut заняла три года. Для автомобиля были созданы почти 1 тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску.

Новое прочтение «икс-стиля»

Фирменный «икс-стиль» у Azimut получил новое прочтение: в АвтоВАЗе сравнили его с минималистичным дизайном электронных гаджетов.

Стремительный облик достигнут за счет высоко поднятой линии капота, диагональных линий в дизайне экстерьера, покатой линии крыши и динамичного наклона заднего стекла со стойками. Боковины в виде акцентированных колесных арок, разделенных на горизонтальные и вертикальные наклонные элементы, подчеркивают устойчивость автомобиля и выделяют его из потока.

«Многие компоновочные решения, решения по эргономике, особенно в отношении задних пассажиров, чтобы было свободно сидеть и свободно чувствовать себя в поездках по стране в любом варианте ее ландшафта, они были тщательно проработаны», — отметил Шмелев.

В конструкции кроссовера заложена возможность передвижения по дорогам любого качества: проходимость обеспечивают короткие свесы кузова и дорожный просвет 208 миллиметров.

Автомобиль оснащается такими опциями, как панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия.

Техническое наполнение

Переднеприводный Lada Azimut получил модернизированные двигатели собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно.

Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил с классической автоматической коробкой передач.

Lada Azimut будет оснащаться новейшей программной платформой для мультимедиа с виртуальным ассистентом от Сбера c GigaChat. Навигация по России будет работать на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах.

Салон Lada Azimut
Фото: © АвтоВАЗ

Продажи кроссовера начнутся в 2026 году. Вероятная стоимость Azimut — около 2,5 миллиона рублей.

«Автомобиль будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка АвтоВАЗа, но все равно далеко не оторвется, это будет в среднем дешевле, чем в целом по рынку. Цена будет действительно доступной», — сказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

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