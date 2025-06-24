Что такое индекс массы тела и как его рассчитать

Индекс массы тела (ИМТ) отражает соотношение веса человека и его роста. Он используется для оценки рисков, связанных с недостаточным или избыточным весом.
Индекс массы тела разработан в 1832 году бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле. Метод предназначался для определения нормального телосложения мужчины. Поначалу ИМТ был известен только узкому кругу специалистов.
В XX веке медики нашли корреляцию между избыточным весом и заболеваемостью. Ученые задумались об универсальной формуле определения здорового веса человек. Формула Кетле оказалась самой надежной.
Индекс массы тела представляет собой простой показатель отношения веса к росту. Рассчитывается он по простой формуле: ИМТ равен весу в килограммах, деленному на квадрат роста в метрах.
Например, если вес — 102 килограмма, рост — 1,68 метра. Индекс Кетле будет равен 102 : (1,68 х 1,68) = 36.Значения ИМТ:
- 16 и менее — выраженный дефицит массы тела;
- 16-18,5 — недостаточная масса тела (дефицит);
- 18,5-25 — норма;
- 25-30 – избыточная масса тела;
- 30-35 — ожирение I степени;
- 35-40 — ожирение II степени;
- 40 и более — ожирение III степени.
ИМТ предназначается для определения массы тела у мужчин и женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Не рекомендуется его использовать для детей, пожилых людей, а также беременных.
Главный недостаток ИМТ — он не учитывает объем мышечной массы. Поэтому физические развитые люди незаслуженно «обвиняются» индексом в ожирении.