Что такое индекс массы тела и как его рассчитать

Индекс массы тела (ИМТ) отражает соотношение веса человека и его роста. Он используется для оценки рисков, связанных с недостаточным или избыточным весом.

Индекс массы тела разработан в 1832 году бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле. Метод предназначался для определения нормального телосложения мужчины. Поначалу ИМТ был известен только узкому кругу специалистов.

В XX веке медики нашли корреляцию между избыточным весом и заболеваемостью. Ученые задумались об универсальной формуле определения здорового веса человек. Формула Кетле оказалась самой надежной.

Индекс массы тела представляет собой простой показатель отношения веса к росту. Рассчитывается он по простой формуле: ИМТ равен весу в килограммах, деленному на квадрат роста в метрах.

Например, если вес — 102 килограмма, рост — 1,68 метра. Индекс Кетле будет равен 102 : (1,68 х 1,68) = 36.

Значения ИМТ:

16 и менее — выраженный дефицит массы тела;

16-18,5 — недостаточная масса тела (дефицит);

18,5-25 — норма;

25-30 – избыточная масса тела;

30-35 — ожирение I степени;

35-40 — ожирение II степени;

40 и более — ожирение III степени.

ИМТ предназначается для определения массы тела у мужчин и женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Не рекомендуется его использовать для детей, пожилых людей, а также беременных.

Главный недостаток ИМТ — он не учитывает объем мышечной массы. Поэтому физические развитые люди незаслуженно «обвиняются» индексом в ожирении.