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Клиенты Wildberries смогут продавать товары друг другу

Источник:
Sibnet.ru
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Объединенная компания Wildberries & Russ начала тестирование нового сервиса, который позволяет физическим лицам продавать товары друг другу, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Сервис уже доступен для части клиентов через сайт и мобильное приложение Wildberries. Пользователи смогут размещать объявления о продаже ранее купленных на Wildberries товаров и находить покупателей среди других клиентов платформы.

Такие товары будут представлены в отдельном разделе «Ресейл». Оплата за такие позиции осуществляется отдельно от других покупок на маркетплейсе, при этом доступна только 100% предоплата.

Чтобы выставить товар на продажу, пользователь должен пройти процедуру верификации, при выполнении необходимых условий в личном кабинете Wildberries активируется кнопка «Разместить объявление».

Максимальная стоимость товара не должна превышать 25 тысяч рублей. После оформления заказа товар можно будет забрать из любого пункта выдачи заказов Wildberries. Деньги зачислят продавцу только после получения товара покупателем.

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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?

mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

pepelmetal

Так нилох попрошайка уже достал всех, ему бы о сохранении своего бренного тела переживать, а не разгуливать!