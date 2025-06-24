Введена уголовная ответственность для дропперов

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, подразумевающий уголовную ответственность для дропперов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Дропперов — подставные лица, через которых мошенники обналичивают украденные деньги. Дропперы предоставляют им свои реквизиты или банковскую карту и получают за это вознаграждение.

Документ устанавливает уголовное наказание до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности.

При этом клиент банка, впервые совершивший преступление, освобождается от уголовной ответственности, если активно способствует раскрытию и расследованию преступления, а также добровольно сообщит о лицах, совершивших другие преступления с помощью этой карты.

В настоящее время МДВ располагает информацией о не менее чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, все они в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел.