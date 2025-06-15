Умер бывший губернатор Новосибирской области Индинок

Почетный житель Новосибирска, бывший глава городской, а затем и областной администрации Иван Индинок

Почетный житель Новосибирска, бывший глава городской, а затем и областной администрации Иван Индинок скончался на 87 году жизни, сообщил губернатор региона Андрей Травников

«Он был выдающимся профессионалом и искренне неравнодушным человеком, настоящим патриотом Новосибирской области. Мудрый политик, талантливый руководитель – вся его жизнь стала примером преданности, искренней любви к своей Родине, к своему делу», — написал Травников в своем телеграм-канале

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким. «Светлая память этому замечательному человеку, навсегда вписавшему свое имя в историю региона», — отметил Травников.

Индинок родился в 1938 году в Красноярском крае. Окончил Томский политехнический институт. Занимал различные инженерные должности на предприятиях ВПК Новосибирска.

В 1991 году назначен главой администрации Новосибирска. В 1993 года был избран в Совет Федерации. С 1993 по 1995 году был главой администрации Новосибирской области.



