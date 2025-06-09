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Калифорнию охватил миграционный бунт. Фото

Источник:
Sibnet.ru
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Протестующий в Лос-Анджелесе
Протестующий в Лос-Анджелесе
Фото: © кадр из видео в соцсетях
Протесты с беспорядками и погромами вспыхнули в Лос-Анджелесе. Бунты спровоцировали рейды иммиграционной и таможенной полиции США. Президент Дональд Трамп для подавления волнений ввел в город национальную гвардию. В ответ власти Калифорнии обвинили главу Белого дома в «безумии».

Бунты в Лос-Анджелесе проходят на фоне противостояния властей Калифорнии и Белого дома. Этот самый густонаселенный штат США считается одним из ключевых оплотов Демократической партии, многие инициативы Трампа здесь демонстративно саботировались.

С чего все началось

В ходе рейдов иммиграционной и таможенной полиции было задержано 118 человек — их подозревали в нарушении миграционного законодательства. Министерство внутренних дел США уточнило, что среди них были участники банд с уголовным прошлым.

В пятницу, 6 июня жители Лос-Анджелеса и пригородов вышли на улицы с протестами. У некоторых демонстрантов при себе были флаги Мексики. Поначалу протесты проходили мирно, однако 7 и 8 июня начались поджоги автомобилей и блокирование автодорог.

В частности, около двух тысяч бунтовщиков захватили главное шоссе 101, которое проходит по центру Лос-Анджелеса. Начальник городской полиции признался, что его офицеры были «ошеломлены» происходящим в одном из крупнейших мегаполисов США.

Чтобы навести порядок, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, несколько человек были арестованы за нападения за сотрудников правоохранительных служб. Центр Лос-Анджелеса был объявлен «зоной незаконных собраний». 

На фоне эскалации президент Дональд Трамп распорядился отправить в Лос-Анджелес бойцов национальной гвардии. Он также обвинил в своей соцсети Truth Social власти Калифорнии и Лос-Анджелеса в некомпетентности.

Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил мобилизовать морских пехотинцев, если насилие на улицах города продолжиться. Он подчеркнул, что подразделения из Кэмп-Пендлтона переведены в состоянии повышенной боеготовности.

Что происходит сейчас

В ходе столкновений десятки человек получили ранения, включая силовиков. Пострадали и несколько журналистов — так, австралийская корреспондентка Лорен Томаси получила ранение резиновой пулей прямо во время прямого эфира.

Ввод национальной гвардии стабилизировал ситуацию — протестующих удалось вытеснить с улиц, власти подсчитывают ущерб от погромов. Серьезный урон понес оператор беспилотных такси Waymo — вандалы уничтожили десятки машин, каждая из которых стоит более 150 тысяч долларов.

Однако конфликт уже перешел в политическую плоскость — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил действия Трампа, обвинив его в «безумии» и назвав развертывание войск «серьезным нарушением суверенитета штата». Он также пообещал подать на Трампа в суд.

Его поддержали другие губернаторы-демократы. Они охарактеризовали поведение Трампа как «тревожное злоупотребление властью». Немедленного вывода войск из города также потребовала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Однако Трамп, который провозгласил борьбу с нелегальной миграцией одной из своих ключевых задач на посту президента США, демонстрирует решимость: по его словам, Лос-Анджелес в любом случае будет «освобожден» от незаконных мигрантов, а их депортация — продолжится. 

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