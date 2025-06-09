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Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Красноярска Владислав Логинов
Фото: © администрация Красноярска

Мэр Красноярск Владислав Логинов, задержанный в понедельник, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, в том числе в виде «строительства бани, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, Логинов в 2018-2024 годах, когда был заместителем мэра и градоначальником, получил взятку от гендиректора коммерческой организации в размере свыше 180 миллионов рублей «в виде денег и строительства бани». Взамен он обеспечил победу этой компании в конкурсах на ремонт городских дорог.

Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Региональный телеканал ТВК и телеграм-канал Kras Mash сообщали со ссылкой на источники, что показания на Логинова дали его советник Артур Арутюнян, гендиректор компании «Промстрой» Декард Ханагян и бывший первый заместитель мэра Красноярска Алексей Давыдов.

По части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Логинову грозит до 12 лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Красноярск #Местная власть
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