Почему партии делятся на «правые» и «левые»

Учредительное собрание во Франции в 1789 году

«Правые» и «левые» — это маркер, которым наделяются партии и политики, чтобы показать какой идеологии они придерживаются. Это помогает избирателям сориентироваться в политическом спектре.

Такое разделение возникло в Учредительном собрании Франции в 1789 году. Слева там сидели революционные радикалы, справа — консервативные монархисты, в центре — умеренные республиканцы.

С тех пор «левыми» зовут те политические силы, которые стремятся изменить существующий порядок и призывают к реформам той или иной степени революционности.

«Правыми» же стали звать консерваторов, отстаивающих существующий политический порядок и выступающих за традиционные ценности. Они в корне не приемлют каких-либо революционных преобразований.

Позднее появилось и экономическое определение этих сил. «Левые» традиционно выступают за широкие социальные гарантии и справедливое, по их мнению, перераспределение средств.

«Правые» же в экономике являются сторонниками частной собственности и свободного рынка, а также сокращения государственных расходов, в том числе социальных.