Киви в маринаде: секрет быстрого и сочного шашлыка

Приготовить вкусный шашлык поможет обычный киви. Благодаря содержащемуся в этой новозеландской ягоде ферменту мясо получается очень нежным, буквально тает во рту. Но при этом важно соблюдать осторожность — маринадом с киви шашлык также можно испортить.

Главный секрет киви — фермент актинидин, относящийся к группе протеаз. Он эффективно расщепляет белки. Маринад с использованием киви мягко «разрыхляет» мышечные волокна мяса, делая будущее блюдо вкуснее.

Еще один плюс маринада с использованием пюре или сока киви — скорость ферментации. Если традиционный маринад на луке требует минимум нескольких часов для размягчения мяса, киви справляется за 40 минут. Это удобно, если шашлык решили приготовить спонтанно.

В отличие от уксуса или лимонного сока, которые тоже эффективно размягчают мясо, одновременно придавая ему выраженный кисловатый вкус, киви действует более деликатно. Мясо приобретает лишь сладковатую фруктовую «ноту».

Как приготовить маринад

Приведем простой вариант маринада для шашлыка с киви. Сначала потребуется подготовить основу. Много этой зеленой ягоды не нужно — на один килограмм мяса достаточно всего пары киви.

Киви следует очистить от кожуры и измельчить в пюре. Лучше использовать мягкую и зрелую ягоду — в ней больше ферментов. Затем потребуется около десяти зубчиков чеснок, две-три луковицы, соевый соус и растительное масло (примерно по четыре столовые ложки).

Чеснок и лук нужно натереть на терке или раздавить прессом. На финальном этапе останется добавить соль и перец по вкусу и смешать все ингредиенты. Готовый маринад будет представлять собой густую и пряную смесь.

Важно помнить, что оставлять мясо (особенно свинину) в маринаде с киви надолго нельзя — длительное воздействие фермента сделает будущий шашлык слишком рыхлым и водянистым, он потеряет нужную структуру. Оптимальное время маринования перед жаркой — 40-50 минут.