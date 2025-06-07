Легализацию гостевых домов запустят в России

Эксперимент по легализации гостевых домов пройдет в России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин, он появился на портале опубликования правовых актов.

С 1 января 2026 года гостевые дома должны получить уникальный идентификационный номер и войти в единый реестр классифицированных средств размещения, который включает гостиницы, горнолыжные трассы и пляжи.

Согласно закону, гостевой дом — это индивидуальный жилой дом или его часть, где комнаты используются для предоставления соответствующих услуг. Чтобы получить статус «гостевого дома», жилое строение должно отвечать определенным критериям.

В частности, гостевой дом должен принадлежать физическому лицу и находиться на участке с видом разрешенного использования «индивидуальное жилое строительство», «ведение личного подсобного хозяйства» или «садоводство».

Эксперимент пройдет в 18 регионах страны, включая Краснодарский край, федеральную территорию «Сириус», Крым, Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан, Приморский и Ставропольский края.

Также легализация гостевых домов затронет Архангельскую, Ивановскую, Владимирскую, Иркутскую, Кемеровскую, Ростовскую, Калининградскую, Ленинградскую и Херсонскую области, город федерального значения Севастополь.

Разработчики документа уверены, что он защитит права потребителей, повысит безопасность услуг и увеличит налоговые поступления в бюджеты. Механизм правового регулирования деятельности гостевых домов также направлен на развитие туристической отрасли.