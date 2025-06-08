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Раскрыта реальная причина освоения огня древними людьми

Источник:
«Газета.ру»
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Древние люди
Фото: Yuliya S. / CC BY 3.0

Древние люди первоначально использовали костры не для приготовления пищи, а для консервации мяса крупных животных, к такому выводу пришли израильские археологи из Тель-Авивского университета

Выводы ученых основаны на анализе девяти древнейших стоянок возрастом 1,8-0,8 миллиона лет. Эти стоянки содержали следы огня и останки слонов, бегемотов и носорогов. Но там не было свидетельств приготовления пищи на огне, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный во Frontiers in Nutrition.

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«Огонь был стратегическим инструментом для защиты и сохранения пищевых запасов», — пояснил профессор Ран Баркай.

Исследователи рассчитали, что консервация мяса давала древним людям решающие преимущества — защиту от хищников и падальщиков, предотвращение порчи ценного ресурса и возможность запасать провиант на долгий срок.

Только после освоения методов консервации древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи, полагают ученые.

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Наука #Наука #История
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