Раскрыта реальная причина освоения огня древними людьми

Древние люди первоначально использовали костры не для приготовления пищи, а для консервации мяса крупных животных, к такому выводу пришли израильские археологи из Тель-Авивского университета

Выводы ученых основаны на анализе девяти древнейших стоянок возрастом 1,8-0,8 миллиона лет. Эти стоянки содержали следы огня и останки слонов, бегемотов и носорогов. Но там не было свидетельств приготовления пищи на огне, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный во Frontiers in Nutrition.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто такой денисовец

«Огонь был стратегическим инструментом для защиты и сохранения пищевых запасов», — пояснил профессор Ран Баркай.

Исследователи рассчитали, что консервация мяса давала древним людям решающие преимущества — защиту от хищников и падальщиков, предотвращение порчи ценного ресурса и возможность запасать провиант на долгий срок.

Только после освоения методов консервации древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи, полагают ученые.