Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» совершила глубоководное погружение на максимальную глубину в Японском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

В ходе погружения военные проверили все механизмы и системы, а также отработали управление подлодкой на больших глубинах. Безопасность погружения поддерживало спасательное судно «Игорь Белоусов».

Отмечается, что после выполнения поставленной задачи по максимальному погружению субмарина успешно всплыла на поверхность, экипаж продолжил плановую боевую подготовку.

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» относится к проекту 636.3 «Варшавянка». Ее водоизмещение составляет 3,95 тысяч тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, а глубина погружения — 300 метров.