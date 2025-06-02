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Как не задолжать по неиспользуемой кредитке

Источник:
Sibnet.ru
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Банки иногда предлагают клиентам кредитную карту «на всякий случай». Люди про них забывают, а к кредиткам могут быть подключены платные услуги, по которым незаметно копится задолженность, предупредил Центр финансовой экспертизы «Роскачества».

Сотрудники банков не всегда информируют клиентов о подключенных к кредитным картам платных услугах. Чаще всего это:

  • плата за уведомления;
  • страховки;
  • плата за неактивность (если картой не пользуются более определенного срока, например, шесть месяцев).

«И хотя обслуживание кредиток чаще всего бесплатно, из-за подобных услуг лежащая без дела кредитная карта может начать уходить в минус. При невнимательности клиента в месяц может возникать долг около 300 рублей, на который еще и будут начисляться проценты», — пояснили эксперты.

Чтобы избежать подобного, если банк дает кредитку «в подарок», например, как дополнение к другому продукту, нужно сразу изучить все условия пользования. Часто платные услуги подключены «по умолчанию» или «первый месяц бесплатно». Если такие услуги не нужны, их стоит отключить. А если кредитная карта не нужна, лучше вообще от нее отказаться.

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Экономика #Деньги
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