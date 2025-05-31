Как узнать размер кольца на палец

Мало кто знает размер колец на пальцах, даже если носит их. В ювелирном магазине с подбором помогут продавцы. А как быть, если нужно заказывать украшение онлайн? Есть несколько простых способов, как определить размер кольца в домашних условиях.

В России размер кольца соответствует диаметру плюс-минус 0,2 миллиметра. То есть у изделия диаметром 16,8-17,2 миллиметра будет размер 17.

По имеющемуся кольцу

Положить кольцо на бумагу и обвести ручкой по внутреннему периметру. Измерить диаметр круга (расстояние от одно края до другого) линейкой.

Число в миллиметрах и есть размер, на который стоит ориентироваться при покупке ювелирного изделия.

С помощью нитки, полоски бумаги, хомута

Обернуть нить (бумажную полоску, хомут-стяжку) вокруг пальца, ближе к суставу. Нитку завязать, а на бумаге отметить точку, хомут затянуть.

Распрямить нитку, бумагу, стяжку и измерить расстояние между началом и концом. Полученное расстояние разделить на 3,14. Это будет диаметр кольца.

Нитка — самый сложный вариант, особенно если проводишь измерения без помощника. Возможно, с первого раза завязать ее не получится и придётся повторять пару раз.

С помощью кольцемера

Специальный кольцемер можно найти на любом маркетплейсе. Он бывает двух видов. Первый — это набор пластиковых или металлических колец разного диаметра, на каждом указан размер.

Второй — это лента со шкалой. Его нужно использовать, как хомут, — затянуть на пальце и посмотреть значение.

Размеры колец в разных странах

Если в России размер кольца — это внутренний диаметр кольца, то в Европе размер определяют по длине внутренней окружности.

В США и Китае приняты собственные размерные сетки. Это надо учитывать при заказе украшения на иностранном сайте.

Что учесть при измерении

Обхват пальца лучше всего измерять днем при комнатной температуре. Вечером, с утра, а также в жару пальцы могут отекать.

Кольцо должно не пережимать палец, достаточно легко сниматься, но не скатываться.

Широкое кольцо или кольцо во всю фалангу лучше выбирать на размер больше обычного. При ношении под ним создается вакуум, и палец отекает.

Как почистить золотые украшения дома