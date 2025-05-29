S7 опровергла слова губернатора Кузбасса о нехватке запчастей

Авиакомпания S7 приостановила рейсы из Новокузнецка в Москву из-за высоких цен на аэропортовое обслуживание, но с июля возобновит полеты, говорится в заявлении перевозчика.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснил отмену рейсов S7 Airlines между Москвой и Новокузнецком нехваткой авиазапчастей.

«Сегодня авиакомпании для того, чтобы сберечь ресурс, стремятся бережно относиться к подвижному составу. Есть проблема с поставкой запчастей. И пока эта проблема решается, S7 вынуждена была сократить ряд рейсов и ожидает поставку запчастей по другим схемам», — сказал глава региона.

S7 в официальном заявлении назвала другую причину: рост цен на аэропортовое обслуживание. В частности, стоимость обслуживания рейса Москва-Новокузнецк с момента открытия нового терминала увеличилась вдвое.

Авиакомпания восстановит рейсы на пиковый летний период отпусков и горнолыжный сезон. С 22 июля она будет выполнять четыре рейса в неделю, а с конца ноября — они станут ежедневными. Сейчас перевозчик продолжает переговоры с аэропортом по снижению тарифов на обслуживание рейсов.