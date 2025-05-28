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Детский омбудсмен раскрыла подробности трагедии с подростками

Источник:
Sibnet.ru
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Место происшествия в Байкальске, где подросток зарезал четырех сверстников
Фото: © прокуратура Иркутской области

Подростки на даче в Байкальске отмечали день рождения, когда один из них набросился на сверстников с ножом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

В ночь на среду, 28 мая, в дачном домике СНТ «Горный Байкал» находились подростки. Один из них набросился на сверстников с ножом и убил четырех сверстников, затем он поджег дачу, и сам погиб при пожаре.

«В одном из домов дачного садоводства группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Часть ребят осталась ночевать, другие ушли домой», — написала Афанасьева в телеграм-канале.

Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский сказал ТАСС, что преступление произошло вследствие употребления спиртных напитков.

Четверо подростков доставлены в больницу. Трое находятся в глубоком шоке, уточнила омбудсмен. Один из пострадавших, 14-летний юноша, с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным СК, нападавшему было 17 лет, погибшим — от 13 до 16 лет, среди погибших есть одна девочка. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство.

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ЧП #Происшествия #Криминал #Иркутск
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mosquito__2010

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corrector

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