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Эксперт перечислила убивающие секс поступки

Источник:
Iol
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Эксперт по сексу и интимным отношениям Алекса Джонстон перечислила факторы, которые моментально отбивают желание заняться сексом.

Самая распространенная причина неудачного секса — плохая гигиена, в частности неприятный запах тела. Испортить романтичный момент могут «издаваемые телом внезапные звуки». «Это естественно, но неловко. Если это случилось, лучше всего вместе посмеяться», — приводит издание Iol совет эксперта.

Джонстон предостерегла от устраивания представлений в постели: наигранной страсти, вымученных стонов, ругательных выражений. Другая крайность — полная безэмоциональность. Секс в тишине — плоха идея, отметила она.

«Короткие фразы или звуки удовольствия помогают усилить близость и придают уверенности партнеру», — пояснила Джонстон.

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Гарантированно испортит секс, если один из партнеров решит ответить на телефонный звонок или на сообщение в смартфоне. Плохое впечатление оставит стремление побыстрее закончить секс или пассивное ожидание оргазма.

Еще один распространенный маркер плохого секса — отсутствие прелюдии. Предварительные ласки помогают физически настроиться на близость и укрепить эмоциональную связь партнеров, заключила Джонстон.

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Жизнь #Здоровье #Любовь
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