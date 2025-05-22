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Путин назначил своего спецпредставителя по космосу

Источник:
Sibnet.ru
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Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев
Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев
Фото: Bill Ingalls

Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев назначен спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича», — сказано в документе.

Другой указ освобождает «Борисова Юрия Ивановича от обязанностей» спецпредставителя. Ранее Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области.

На счету космонавта Крикалева шесть полетов на орбиту и восемь выходов в открытый космос. Он десять лет был рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания в космосе.

До марта 2025 года работал в Роскосмосе исполнительным директором по пилотируемым программам.

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Наука #Космос #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Alex B 69

Зачем же ты туда стремился всю жизнь?

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето