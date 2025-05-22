Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев назначен спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича», — сказано в документе.

Другой указ освобождает «Борисова Юрия Ивановича от обязанностей» спецпредставителя. Ранее Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области.

На счету космонавта Крикалева шесть полетов на орбиту и восемь выходов в открытый космос. Он десять лет был рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания в космосе.

До марта 2025 года работал в Роскосмосе исполнительным директором по пилотируемым программам.