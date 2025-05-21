«Искандер» уничтожил до 70 украинских спецназовцев одним ударом

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило Минобороны России.

«В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые нанесли ракетный удар», — говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов. Также уничтожен склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники, уточнили в ведомстве.