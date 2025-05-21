НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Искандер» уничтожил до 70 украинских спецназовцев одним ударом

Источник:
Sibnet.ru
219 3

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило Минобороны России.

«В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые нанесли ракетный удар», — говорится в сообщении.


По данным российского военного ведомства, потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов. Также уничтожен склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники, уточнили в ведомстве.

Еще по теме
Сотни тел бойцов ВСУ остались в Курской области
Российские бойцы пересели с танков на мотоциклы в зоне СВО
Выходец из Новосибирска стал главнокомандующим Сухопутными войсками
Москва и Киев проведут крупнейший обмен пленными
смотреть все
Оборона #Армия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории
Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
56
Чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО
35
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
32
Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая
26
Трамп позвонит Путину 19 мая
23
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории