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Как проверить, есть ли на тебе кредиты

Источник:
Sibnet.ru
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Бывают ситуации, когда человек не знает, что на него оформлены кредиты, например, если его персональными данными воспользовались мошенники. Или забыл о долговых обязательствах перед банком. Вся информация о займах есть в кредитной истории, узнать свою кредитную историю можно онлайн. 

У каждого гражданина в России есть кредитная история (КИ). Это информация о том, какие займы сейчас есть у человека, и как он гасил ранее взятые кредиты. Если человек никогда не оформлял кредиты, то в досье будет только титульная часть и информация об организациях, которые запрашивали этот документ.

КИ хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ) — организациях, которые собирают и предоставляют информацию о кредитной истории граждан и юридических лиц. Срок хранения КИ — семь лет. Он рассчитывается в отношении каждой записи КИ (отдельной кредитной сделки), а не в целом для всей кредитной истории.

В России действуют четыре основных БКИ: АО «НБКИ»АО «ОКБ»ООО «БКИ КредитИнфо» и АО «БКИ СБ».

Как узнать, в каком бюро хранится история

Проще всего воспользоваться порталом «Госуслуги». В нем нужно зайти в раздел «Справки, Выписки».

Затем выбрать услугу «Поиск бюро с вашей кредитной историей» в разделе «Другое». Проверить корректность данных и нажать «Отправить заявление».

Выписка из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй
Выписка покажет, в каких БКИ хранится кредитная история
Фото: © Sibnet.ru

В раздел уведомлений придет ответ от ведомства. Срок оказания услуги — до 1 рабочего дня. Но обычно сообщение приходит быстрее. В нем будет указана информация обо всех бюро, в которых хранится кредитная история.

Как обратиться в БКИ

Получить кредитную историю в БКИ можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, используя персональные данные: ФИО, дата рождения, номер паспорта или СНИЛСа. Также можно зайти с помощью учетных данных «Госуслуг».

В личном кабинете будут разделы «Кредитная история» или «Отчет о кредитной истории».

Проверка кредитной истории в НБКИ
Фото: © Sibnet.ru

Заказать кредитный отчет можно бесплатно два раза в год в каждом БКИ, но не более одного раза на бумаге, далее заказ отчетов становится платным. Платное количество обращений не ограничивается.

Как узнать, есть ли кредит на другом человеке

Запросить чужую кредитную историю просто так нельзя. Это право есть только у законного представителя, а чтобы им стать, нужно получить от человека доверенность с полномочиями на получение КИ.

Можно только узнать информация о просроченных кредитах с судебным решением о взыскании долга на сайте судебных приставов. На портале нужно ввести ФИО, регион и дату рождения. На сайте отобразится информация о размере долга и к какой финансовой организации он относится.

Что касается КИ умершего человека, то к ней имеет доступ нотариус в ходе дела о наследстве или финансовый управляющий в ходе дела о банкротстве — оно может вестись в том числе в отношении умерших граждан.

Тема: Личные финансы
Как проверить трудовой стаж через «Госуслуги»
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Экономика #Деньги #Потребитель #Инструкции
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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Qprovessional

все западу в рот заглядывают и плагиатят, названия и форматы, не понимая как жалко это смотрится

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет

mosquito__2010

как можно доверять сша если они постоянно лгали и не держали своих слов в частности по нерасширению нато...