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Возобновились регулярные полеты на Ольхон

Источник:
Sibnet.ru
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ВПП аэропорта в Хужире
Фото: Alexander Klink / CC BY 4.0

Восстановлено авиасообщение между Улан-Удэ и островом Ольхон, сообщила авиакомпания «Аврора».

Полеты из Улан-Удэ до Хужира начнутся 21 мая. Рейсы «Авроры» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «СиЛА» будут выполняться ежедневно, два раза в день.

Билет в одну сторону обойдется в 1038 рублей.

Первый рейс вылетит из Улан-Удэ в 9.40 по местному времени и прибудет в Хужир уже через час. Обратный рейс вылетает из Хужира в 11.25. 

Второй рейс будет вылетать из столицы Бурятии в 13.30, а уже в 15.10 отправляться обратно.

В мае 2024 «СиЛА» приостановила рейсы на Ольхон из-за дефектов взлетно-посадочной полосы в Хужире. Были выпучивания, провалы и выдувания почвы.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги #Бурятия #Иркутск
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Uynachalnica

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GammiPluh

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Удавиков

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