Возобновились регулярные полеты на Ольхон

Восстановлено авиасообщение между Улан-Удэ и островом Ольхон, сообщила авиакомпания «Аврора».

Полеты из Улан-Удэ до Хужира начнутся 21 мая. Рейсы «Авроры» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «СиЛА» будут выполняться ежедневно, два раза в день.

Билет в одну сторону обойдется в 1038 рублей.

Первый рейс вылетит из Улан-Удэ в 9.40 по местному времени и прибудет в Хужир уже через час. Обратный рейс вылетает из Хужира в 11.25.

Второй рейс будет вылетать из столицы Бурятии в 13.30, а уже в 15.10 отправляться обратно.

В мае 2024 «СиЛА» приостановила рейсы на Ольхон из-за дефектов взлетно-посадочной полосы в Хужире. Были выпучивания, провалы и выдувания почвы.