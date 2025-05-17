Российские военные уничтожили робота ВСУ. ВИДЕО

Российский расчет FPV-дрона группировки войск «Запад» уничтожил на Краснолиманском направлении робота-доставщика ВСУ, который перевозил боеприпасы, сообщило Минобороны РФ.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале военного ведомства. Российские военные обнаружили маршрут перемещения роботизированной платформы ВСУ вдоль лесополосы и атаковали ее.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона», — говорится в сообщении Минобороны.

На опубликованных кадрах как дрон приближается к движущейся по грунтовой дороге платформе. После этого она взрывается. Следом идет запись общего плана, на которой видно уничтоженного робота.