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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные уничтожили робота ВСУ. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российский расчет FPV-дрона группировки войск «Запад» уничтожил на Краснолиманском направлении робота-доставщика ВСУ, который перевозил боеприпасы, сообщило Минобороны РФ.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале военного ведомства. Российские военные обнаружили маршрут перемещения роботизированной платформы ВСУ вдоль лесополосы и атаковали ее.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона», — говорится в сообщении Минобороны.

На опубликованных кадрах как дрон приближается к движущейся по грунтовой дороге платформе. После этого она взрывается. Следом идет запись общего плана, на которой видно уничтоженного робота.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.