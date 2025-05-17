Выходец из Новосибирска стал главнокомандующим Сухопутными войсками

Президент Владимир Путин назначил главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ выпускника Новосибирского высшего военного командного училища генерал-полковника Андрея Мордвичева, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов

Одновременно Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова. Он назначен заместителем секретаря Совета безопасности России, председателем которого является экс-президент Дмитрий Медведев.

Генерал-полковник Андрей Мордвичев до недавнего времени командовал войсками Центрального военного округа и группировки «Центр» в зоне специальной военной операции. Новосибирское высшее общевойсковое командное училище он окончил в 1997 году.

Мордвичев награжден орденами Александра Невского, Жукова, Мужества, «За военные заслуги», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Суворова. За операцию в Авдеевке военачальник получил звание Героя России.