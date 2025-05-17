Магнитная буря разразилась на Земле

Магнитная буря средней мощности началась на Земле в ночь на 17 мая, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — уточнил он.

К изменениям космической погоды привела недавняя мощная вспышка на Солнце, которая затронула магнитосферу Земли. По оценкам эксперта, в дальнейшем магнитная буря не будет усиливаться.

Синоптик отметил, что Земля будет находиться в потоке быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно. Из-за этого 17 мая и в ближайшие двое суток магнитное поле планеты продолжит находиться в возмущенном состоянии.