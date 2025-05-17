Обнаружена скрытая способность музыки изменять память

Прослушивание музыки изменяет воспоминания, выяснил международный коллектив ученых из США и Германии. Результаты исследования опубликованы журналом Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience.

В ходе эксперимента ученые решили проверить, может ли прослушивание музыки вводить ложные эмоциональные элементы в ранее нейтральные воспоминания. Для этого участникам предложили запомнить 20 коротких вымышленных рассказов

Они были написаны в стиле автобиографических воспоминаний, а их воспроизведение сопровождалось одним из трех условий: веселой (мажорной) музыкой, грустной (минорной) музыкой или тишиной.

При этом 15 историй были специально созданы нейтральными с эмоциональной точки зрения. Любые изменения в последующей интерпретации этих историй указывали на экспериментальное воздействие.

Еще пять историй с явной положительной или отрицательной окраской использовались для отвлечения внимания от сути эксперимента. Оказалось, что прослушивание музыки одновременно с воспоминаниями меняет их эмоциональную окраску.

Результаты показали, что те, кто вспоминал истории под музыку, значительно чаще «включали» эмоционально окрашенные слова в свою память, причем слова соответствовали по своей окраске характеру музыки.

Авторы открытия подчеркнули, что музыка не является шумовым фоном — она активно вмешивается в процесс запоминания и может влиять на то, как человек интерпретирует и переосмысливает прошлое.