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Откуда науке известно звучание древних вымерших языков

Источник:
«Яндекс. Кью»
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Древнее шумерское клинописное письмо на глиняной табличке
Древнее шумерское клинописное письмо на глиняной табличке
Фото: Jim Kuhn / CC BY 2.0

Современная лингвистика научилась реконструировать звучание древних языков. Но каким образом ученые узнают, как именно говорили вымершие тысячи лет назад народы?

«Есть несколько путей. Во-первых, у древнего языка нередко бывают родственные языки, которые сохранились до наших дней или про которые мы приблизительно знаем, как они звучали», — рассказал проекту «Яндекс. Кью» лингвист, кандидат филологических наук Дмитрий Николаев.

Во-вторых, по его словам, большим подспорьем является письменность, особенно если она алфавитная. Алфавит приблизительно показывает количество звуков и их возможные сочетания. «Иногда, если письмо заимствованное, мы можем представить себе, какие звуки им могли соответствовать в этом языке», — пояснил лингвист.

В-третьих, есть заимствования из других языков в изучаемый язык (иногда только благодаря ним и именам собственным ученые вообще могут понять, как читать письменность), а также заимствования из изучаемого языка в другие языки.

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«Стоит заметить, впрочем, что реконструкция фонетики древнего языка — вещь не очень надежная. Для некоторых языков регулярно предлагаются совершенно новые трактовки фонологической системы, для других языков идут споры по поводу звучания отдельных звуков», — отметил Николаев.

Лингвистика, к сожалению, никогда не сможет понять, что происходило в живой речи древних вымерших народов. «Настоящее звучание мертвого языка для нас недоступно», — подчеркнул лингвист.

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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.