Физики произвели золото из свинца

Столкновение на высоких скоростях в Большом адронном коллайдере ядер свинца привело к возникновению золота, выяснил международный коллектив ученых. Им удалось отследить данный процесс с помощью детектора ALICE.

Чтобы свинец превратился в золото, требуется «оторвать» от атома металла два нейтрона и три протона, говорится в статье физиков, опубликованной изданием Physical ReviewJournals. Чтобы запустить преобразование, ядра свинца разгоняли до почти световых скоростей.

В результате так называемой электромагнитной диссоциации происходит выброс из ядра небольшого количества нейтронов и протонов. Так из свинца с 82 протонами образуются таллий (81 протон), ртуть (80 протонов) и золото (79 протонов).

При этом полученные ядра из-за огромного разгона в дальнейшим распадаются на составные части при столкновении со стенками ускорителя. По расчетам физиков, в четырех экспериментах было создано около 86 миллиардов ядер золота.

Однако по массе это соответствует всего 29 пикограммам, поэтому для промышленного создания золота такой способ не подходит. Например, для выработки всего одного грамма золота на ускорители потребуется приблизительно 500 миллионов лет его непрерывной работы.