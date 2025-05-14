Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на европейских дипломатов ссылкой на дипломатов.

По данным Financial Times, новые санкции затронут 149 нефтяных танкеров, которые, как считают в ЕС, связаны с российским теневым флотом. Также под ограничения попадут компании из третьих стран, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, подозреваемых в помощи России в уклонении от санкций.

Handelsblatt пишет, что в 17-м пакете, скорее всего, не будет жестких мер — в него не стали включать «спорные предложения» из опасений, что ограничения заблокируют Венгрия или Словакия.

Агентство Bloomberg ранее назвало 17-й пакет санкций облегченным, поскольку в него впервые с 2022 года, по информации Bloomberg, не будут включены никакие дополнительные экономические и торговые ограничения, поскольку Еврокомиссия хотела свести к минимуму возражения стран ЕС и принять этот пакет как можно скорее.