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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
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Страны Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на европейских дипломатов ссылкой на дипломатов.

По данным Financial Times, новые санкции затронут 149 нефтяных танкеров, которые, как считают в ЕС, связаны с российским теневым флотом. Также под ограничения попадут компании из третьих стран, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, подозреваемых в помощи России в уклонении от санкций.

Handelsblatt пишет, что в 17-м пакете, скорее всего, не будет жестких мер — в него не стали включать «спорные предложения» из опасений, что ограничения заблокируют Венгрия или Словакия.

Агентство Bloomberg ранее назвало 17-й пакет санкций облегченным, поскольку в него впервые с 2022 года, по информации Bloomberg, не будут включены никакие дополнительные экономические и торговые ограничения, поскольку Еврокомиссия хотела свести к минимуму возражения стран ЕС и принять этот пакет как можно скорее.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

mosquito__2010

хуторская дипломатия во всей красе