Представитель «Красавиа» порадовался вероятному продлению жизни Як-40

Предлагаемое продление эксплуатации Як-40 позволит сохранить в авиаотрасли самолет, аналогов которому в настоящее время нет, сообщил заместитель директора инженерно-авиационной службы авиакомпании «Красавиа» Павел Сериков.

Росавиация и «Яковлев» планирует продлить срок эксплуатации пассажирских самолетов Як-40 с 50 до 60 лет. В России эксплуатируют полтора десятка лайнеров на социально значимых маршрутах на Северо-Западе и Дальнем Востоке России.

«В парке авиакомпании "Красавиа" единственный самолет Як-40 в компоновке бизнес-салона. Он используется для выполнения VIP-рейсов, а также в рамках выполнения рейсов для санитарной авиации. <…> Безусловно, мы рады продлению срока эксплуатации, так как аналогов данного типа воздушного судна на сегодняшний день нет», — сказал Сериков ТАСС.

Представитель «Красавиа» уточнил, что лайнеру 1978 года выпуска в ноябре исполнится 47 лет. По словам Серикова, эксплуатироваться данный самолет будет меньше из-за сложностей с ремонтом основных агрегатов.

Авиакомпания «Красавиа» находится в собственности Красноярского края и занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север.