Небо над Новосибирском разрывает внезапный гул. Тысячи голов непроизвольно задираются вверх, сотни рук вскидывают смартфоны — над толпой проносятся охваченные солнечными бликами Су-34. Парад в честь 80-летия Великой Победы в самом разгаре.

Парадное столпотворение

Чтобы увидеть парад Победы, горожане начали подтягиваться к площади Ленина уже с 7 утра. Большинство — с детьми. Многие — с георгиевской ленточкой. Еще на подходе к центру их встречают многочисленные уличные торговцы с флажками и праздничными шариками.

Пешеходный поток постепенно густеет, очень скоро все прилегающие улицы заставлены припаркованными автомобилями. На подходе к самой площади зрителей поджидают контрольно-пропускные пункты с арочными и ручными детекторами.

На парад Победы лучше идти спозаранку Фото: © Sibnet.ru

Основная масса зрителей собираются вдоль ограждений, протянувшихся на несколько километров — от Вознесенского кафедрального собора до станции метро «Красный проспект». Кто не смог пробиться в первый ряд, «оккупировали» возвышенности.

Зрители находили любую подходящую возвышенность Фото: © Sibnet.ru

Чтобы попасть в зрительскую зону возле трибун, требовался специальный пропуск. Найти удобную точку для просмотра удалось далеко не всем — еще до начала парада некоторые разочарованные граждане с плачущими детьми потянулись «на выход».

Знамена над площадью

Временами в толпе возникает давка, но никто не ругается — сегодня все новосибирцы в приподнятом настроении. Мальчик пилотке с алой звездочкой тянет маму за рукав: «А танки будут? А самолеты?».

Его голос тонет в ритме марша — ровно в 10 утра начинается парад Победы. На площадь под песню «Священная война» выносят флаги и копию знамени Победы. Командует парадом начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Роман Титов.

Полковник Роман Титов командует парадом Победы Фото: © Sibnet.ru

Военных поздравляет командир 41-й дивизии противовоздушной обороны, участник СВО, генерал-майор Сергей Крупин. По площади раскатывается многократное громовое «Ура». Зрители аплодируют.

Чеканя шаг, по площади проходит рота юных барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. За ними — знаменная группа курсантов с боевыми штандартами фронтов Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Перед зрителями проходят более 2,5 тысячи человек — в слаженно марширующих колоннах представители вооруженных сил, в том числе участники специальной военной операции, силовых структур и профильных учебных заведений.

Участниками воздушного парада стали истребители Су-34 Фото: © Sibnet.ru

Один из курсантов Новосибирского высшего военного командного училища совершает трогательный «проступок» — после торжественного прохода по площади покидает строй и делает предложение руки и сердца своей девушке, стоящей среди зрителей. Она отвечает согласием.

Возвращение «Бессмертного полка»

Вслед за пешими колоннами на площадь медленно выезжает техника — ее традиционно возглавляет легендарный танк Т-34 с надписью «Новосибирский колхозник». Всего в колонне — более 30 машин, включая огромные пусковые установки ракетных комплексов «Ярс».

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске впервые за три года Фото: © Sibnet.ru

Количественно это далеко не рекорд — например, на 70-летний юбилей Победы в 2015 году на площадь Ленина выезжало более 70 единиц военной техники. Но менее величественным от этого зрелище не становится.

Рев мощных двигателей приводит самых маленьких зрителей в восторг. Солнце блестит на объективах — новосибирцы документируют происходящее в свои личные видеоархивы с помощью смартфонов.

Гражданские участники парада шли с портретами ветеранов Фото: © Sibnet.ru

В финале парада над зрителями пролетают два истребителя Су-34 производства Новосибирского авиазавода имени Чкалова. За ними с достоинством тянутся самолет «Легенда-570» и восстановленный новосибирскими специалистами истребитель И-16.

Парад завершает шествие «Бессмертного полка» — впервые за последние три года мероприятие проходит вживую. Тысячи горожан вышли на площадь с портретами своих родных, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.

Официальная часть парада Победы длилась около часа Фото: © Sibnet.ru

Правда, многие в колонну не попали, так как не знали о необходимости заранее получить пригласительный. «Не пустили, все перекрыто, поэтому просто решили посмотреть парад», — отметила сибирячка с фотографией ветерана, наблюдающая шествие со стороны.