Названа самая популярная среди россиян книга о войне

Книга «А зори здесь тихие» писателя Бориса Васильева стала самым популярным произведением о войне у россиян, следует из исследования аналитического центра НАФИ, проведенного с издательской группой «Эксмо-АСТ» по заказу ТАСС.

Согласно результатам, «А зори здесь тихие» набрала 84% голосов участников опроса. Так же наиболее читаемыми стали книги «Они сражались за Родину» (81%), «Василий Теркин» (80%), «Сын полка» (78%) и «Судьба человека» (76%).

Самым известным писателем, который поднимал тему Великой Отечественной войны в своих произведениях, стал Михаил Шолохов (80%). Также среди самых популярных Александр Твардовский (78%), Булат Окуджава (76%), Сергей Михалков (74%) и Константин Симонов (63%).

Около 31% россиян за последний год читали или слушали книгу о Великой Отечественной войне. За последние пять лет 52% россиян читали или слушали книги о Великой Отечественной войне. При этом тех, кто вообще не читал о войне, всего 5%.