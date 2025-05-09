НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названа самая популярная среди россиян книга о войне

Источник:
ТАСС
109 0

Книга «А зори здесь тихие» писателя Бориса Васильева стала самым популярным произведением о войне у россиян, следует из исследования аналитического центра НАФИ, проведенного с издательской группой «Эксмо-АСТ» по заказу ТАСС.

Согласно результатам, «А зори здесь тихие» набрала 84% голосов участников опроса. Так же наиболее читаемыми стали книги «Они сражались за Родину» (81%), «Василий Теркин» (80%), «Сын полка» (78%) и «Судьба человека» (76%).

Самым известным писателем, который поднимал тему Великой Отечественной войны в своих произведениях, стал Михаил Шолохов (80%). Также среди самых популярных Александр Твардовский (78%), Булат Окуджава (76%), Сергей Михалков (74%) и Константин Симонов (63%).

Около 31% россиян за последний год читали или слушали книгу о Великой Отечественной войне. За последние пять лет 52% россиян читали или слушали книги о Великой Отечественной войне. При этом тех, кто вообще не читал о войне, всего 5%.

Еще по теме
Ветераны США примут участие в параде Победы
Россияне раскупили кефир, как у Путина
Илон Маск поменял имя в соцсетях
«Ветераны России» потребовали русское имя для Superjet
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россияне раскупили кефир, как у Путина
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
Шойгу заявил о приготовлении ЕС к прямому конфликту с Россией
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы
Лукашенко заявил о готовности России к миру с Украиной
Путин заявил, что Россия никогда не примет искажение истории
Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
80
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
68
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
32
Путин поделился мыслями о преемнике
25
Шойгу заявил о приготовлении ЕС к прямому конфликту с Россией
20
Началось перемирие на День Победы