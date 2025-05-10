Почему пила называется «болгаркой»

Угловая шлифовальная машина (УШМ) в советские времена получила в народе название «болгарка» по месту ее производства в социалистическом лагере.

Этот инструмент был разработан в 1954 году немецкой фирмой FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH. На Западе он получил название по названию фирмы-создателя — «флекс».

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Угловая шлифовальная машина или просто шлифмашина сразу же приобрела огромную популярность. Она оказалась универсальным и незаменимым инструментом. УШМ могла резать, зачищать, шлифовать камень, металл, древесину и другие материалы.

В социалистическом лагере инструмент появился только в 1970-х годах. Изготавливался он на предприятии Sparky Eltos в болгарском городе Ловеч под торговой маркой Eltos.

Официальное название шлифмашины в Советском Союзе не прижилось. В народе она получила романтичное название «болгарка». Под этим именем известна и сейчас.