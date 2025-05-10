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Почему пила называется «болгаркой»

Источник:
Sibnet.ru
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Угловую шлифовальную машину в народе прозвали «болгаркой»
Угловую шлифовальную машину в народе прозвали «болгаркой»
Фото: Sofiane mohammed amri / CC BY-SA 4.0

Угловая шлифовальная машина (УШМ) в советские времена получила в народе название «болгарка» по месту ее производства в социалистическом лагере.

Этот инструмент был разработан в 1954 году немецкой фирмой FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH. На Западе он получил название по названию фирмы-создателя — «флекс».

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Угловая шлифовальная машина или просто шлифмашина сразу же приобрела огромную популярность. Она оказалась универсальным и незаменимым инструментом. УШМ могла резать, зачищать, шлифовать камень, металл, древесину и другие материалы.

В социалистическом лагере инструмент появился только в 1970-х годах. Изготавливался он на предприятии Sparky Eltos в болгарском городе Ловеч под торговой маркой Eltos.

Официальное название шлифмашины в Советском Союзе не прижилось. В народе она получила романтичное название «болгарка». Под этим именем известна и сейчас.

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Домострой #Ремонт #Интересно
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