Мука и блестки: как хозяйки убивают пылесос

Если пылесос гудит, шумит и ничего не всасывает, скорее всего он засорился. А причина — неправильная уборка мусора. Даже самые современные пылесосы не любят втягивать в себя множество вещей и ломаются. Чего не прощает бытовая техника и как ее не сломать?

Специалисты служб по ремонту пылесосов признаются, что пятая часть всех электронных уборщиков ломается по вине хозяина — тот убирал «неперевариваемый» для пылесоса мусор.

Земля и цветы

Кажется, что грязь с подошвы ботинок и собачьих лап или землю из перевернутого цветочного горшка легче всего убрать пылесосом. Так будет быстрее, но может сломать технику.

«Сила нажима и вес пылесоса, скорее всего, вдавят грязь глубоко в ковер и оставят пятна, которые нелегко будет свести», — предупреждают эксперты Роскачества.

А если в мусоре были влажные листья или цветы, это способно привести к поломке, если пылесос не предназначен для влажной уборки.

Осколки

«Если вы разбили стакан, может возникнуть соблазн пропылесосить поверхности, чтобы гарантированно «поймать» все маленькие острые осколки. Но уборка битого стекла пылесосом повредит технику», — отметил представитель компании.

Крошечные осколки коварны, они застревают в шланге, двигателе, а если пылесос с мешком, то они могут его порвать.

Поэтому сначала нужно смести осколки веником и аккуратно промокнуть влажной салфеткой место, где они лежали. Затем тщательно вымыть поверхность. А если это ковер, то можно использовать широкий скотч, чтобы собрать опасный мусор.

Опилки и мука

После ремонта клининговые компании используют мощные пылесосы для уборки помещений. Кажется, что для ликвидации строительной пыли подойдет любая техника, и хозяйки смело берутся за бытовой аппарат. Это ошибка. Опилки и бетонная пыль тяжелые и мелкие моментально забивают фильтры. А если мелкая пыль доберется до мотора, то пылесос сломается.

Похожий эффект может оказать мука. Она проникает сквозь любые фильтры и оседает в двигателе, приводя к поломке.

А еще нельзя пылесосить рассыпавшиеся тени или пудру. Они тоже способны сломать недешевую технику.

Кофе

Кофейная гуща — убийца бытовых пылесосов. Влажная тяжелая гуща забивает трубку, блокирует фильтр, а всасывание жидкость делает все, что находится внутри, влажным. Впоследствии любая пыль будет собираться и превращаться во влажное месиво. А доступ воздуха создаст прекрасные условия для разведения плесени.

Кроме того, всасывание жидкости в электрический прибор может привести к сбоям в работе электрооборудования машины. Это навсегда выведет ее из строя.

Липкие предметы, блестки

Кусочки скотча, осколки от леденцов и любые липки предметы исполняют свою основную функцию — прилипают. В том числе и к деталям пылесоса. Они склеивают щетинки щетки, забивают фильтр и блокируют двигатель.

Еще хуже ведут себя кусочки «новогоднего дождика» и блестки из хлопушек. Он застревают, нагреваются, плавятся. Это обязательно сломает двигатель и сделает пылесос небезопасным и непригодным для использования.