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Советская станция «Космос-482» упадет на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Падение советской автоматической станции «Космос-482» на Землю ожидается 9–10 мая, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В настоящее время специалисты уточняют координаты точки вхождения аппарата в атмосферу. Ведомство отметило, что падение аппарата вряд ли способно нанести какой-либо серьезный ущерб, хотя он может добраться до поверхности.

Поскольку «Космос 482» предназначался для посадки на Венеру, конструкция обладает высокой прочностью. Масса аппарата составляет 495 килограммов, что делает его потенциально опасным объектом.

«Космос-482» был запущен в 1972 году к Венере. Из-за нештатной работы разгонного блока аппарат после запуска не перешел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической земной орбите. Со временем станция начала сближаться с Землей.

Наиболее вероятная дата и время падения — 10 мая в 11.37 по московскому времени. Станция вряд ли упадет на территорию России, поскольку она летает вокруг Земли с наклонением 52 градуса.

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Наука #Космос #Происшествия
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